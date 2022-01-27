Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun alacak verecek meselesinde arabuluculuk yaptığı kaydedilirken saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan balıkçıda saat 00.30 sıralarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na 4 el ateş etti

Konuyla ilgili Tv 100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun aktardığına göre, “Dün gece 12:30 sıralarında Yeşilköy’de bulunan bir balıkçı restaurantında cinayet işlendi. Beşiktaş yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saldırıya uğradı. Olay şöyle gelişti, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istedi. Daha önceden tanıştığı birileriydi. Arka masada otururlarken o iki kişi ile bir tartışma yaşandı. Tartışma esnasında dışarıda bekleyen iki kişi de balıkçıya girerek silahlar konuştu. Saldırganlardan bir tanesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na 4 el ateş etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti.”

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Alacak verecek meselesinden kaynaklandı

Tosunoğlu olayın gerçekleşme nedeniyle ilgili de şöyle konuştu, “olay bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. İki grup arasında bir mülk satışı ile ilgili anlaşmazlık olduğu ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’da bir tarafın temsilciliğini yapıyordu. Karşı taraf avukat ile görüşmeye geldi. Tartışma alevlendi ve silahlar konuştu.”