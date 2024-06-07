Kabul etmemiz gereken bir gerçek ise erkekler için hediye seçiminin oldukça zor olduğu. Parfüm, saat, bileklik, gömlek gibi hediyeler sevgililer günü, doğum günü, yıldönümü derken en sonunda tükenebiliyor, işte tam da bu noktada imdadınıza yetişecek bir liste ile burada olacağız.

1- Apple AirPods Pro

Arapsaçına dönmüş kulaklık kablolarından kurtarmak erkeğinizi oldukça mutlu edecektir.

2- Sony Playstation 5

Yorucu iş saatlerinin ardından stresini atmasına oldukça yararı olabilir. Böylece aranızdaki gerginlik de azalabilir tabii ki.

3- 100 Film Kazı Kazan Posteri

Kareleri kazıyarak bulacağınız sürpriz filmlerle hem çok eğlenebilir hem de birlikte vakit geçirmek için şahane bir bahane olabilir.

4- Kol Düğmesi

Bir gömlekten daha uzun süre hatıranızın kalmasını istiyorsanız bir çift kol düğmesi bu işi kökünden çözer.

6- Günlük Bakım Seti

Cilt bakımı sadece kadınlara özgü olmadığında hemfikirsek, bu temel bakım setini sepetinize ekleyebilirsiniz.

7- Seyahat Çantası

Her erkek günlük yaşamda tercih etmese de seyahat ederken yanında eşyalarını taşımak için bir çantaya ihtiyaç duyar. Çok sık alışveriş yapmayan erkekler için deri bir çanta onlar için kurtarıcı bir parça.

8- Sakal Bakım seti

4 üründen oluşan bu kit sakalın temizlenmesi, yumuşaması ve gün boyu nemli kalmasına yardımcı olacaktır.

9- Güneş Gözlüğü

Gözleri yüksek UV ışınlarından korurken kombinlerine de çekicilik katacak şık bir hediye.

10- Su Matarası

Gün boyu içecekleri soğuk tutmak, ofislerinde ve spor salonlarında adeta hayat kolaylaştırıcı bir seçenek.

11- Tıraş Makinesi

Günlük olarak tıraş olan bir erkek arkadaşa sahipseniz, onun için hem ıslak hem de kuru kullanımı olan özel bıçaklarla üretilmiş bir tıraş makinesi mükemmel bir seçenek.

12- Bacak Masaj Aleti

Günün yorgunluğunu en çok bacaklarımızda hissederiz. Günün sonunda film izlerken kim bir yandan da masaj yapılsın istemez ki.

13- Hoparlör

Müzik dinlemeyi sevmeyen yoktur, su geçirmeyen ve kolaylıkla taşınabilir hoparlör ile müzik zevkinizi bir kat daha arttırın.

14- Protein Shake Blender

Spor yapanlar için genelde protein shake hazırlamak eğer bir blender’ınız yoksa oldukça zor olabiliyor. Bu tarz bir ürün ile hem içeceklerini efor harcamadan yapacak hem de ikinci bir şişeye ihtiyacı olmadan kapağını değiştirerek gün üçünde kolaylıkla kullanacaktır.

15- Kişiselleştirilmiş Hediyeler

Hediye alacağınız erkek çok özel biri ise aranızda yaşadığınız komik, eğlenceli, romantik bir anınızı hatırlatacak bir simge, fotoğraf, biblo, ya da bir lokasyon bile olabilir. Bu anıları tetikleyecek bir hediye diğer hediyelere nazaran oldukça düşünülmüş ve manevi değeri karşınızdaki için çok fazla olacaktır.