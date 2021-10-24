Emine Ün’ün Hangi Paylaşımına İltifat Yağdı?

Kısa zamanda önce annesi Müzeyyen Bolverdi’yi koronavirüs sebebiyle kaybeden başarılı oyuncu Emine Ün, yavaş yavaş yaralarını sarıyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün kız kardeşi ve kızı ile yakınının bir düğüne katıldı. Emine Ün, düğünde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasının ardından, yüzlerce iltifat yorumları aldı. Paylaşılan fotoğrafta Emine Ün’ün kızı Duru Kınay’ı görenler, güzelliğini annesinden aldığını söylerken, kız kardeşi Duygu Ün için “İkiz gibiler”, “Tıpkısının aynısı”, “Ailecek çok güzelsiniz” gibi yorumlar yapıldı.