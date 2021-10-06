Doğumuna Günler Kala Bergüzar Korel’den Tatlı Paylaşım

Üçüncü doğumuna hazırlanan Bergüzar Korel, yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Doğumuna günler kala üşengeçliğinden dem vuran ünlü oyuncu bolca beğeni aldı.

Hastane çantasını hazırlamadığını ve çocuklarının dolabını yerleştirmediğini fakat 6.30’da uyanıp daha yüzünü yıkamadan banyo dolabı düzenlemeye çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, en büyük motivasyonunun yemek olduğunu ifade etti.

Bergüzar Korel, “Normal hayatımda ne yapıyorsam tersini yapıyorum. Umurumda mı? Sıfır” diyerek hamileliğinin son günlerindeki ruh halini samimi bir şekilde anlattı.