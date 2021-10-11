Denim kumaşı nedir?

Her sezona damga vuran birbirinden farklı jean trendleri sokak modasına renk katıyor. Şimdiyse tam anlamıyla “az çoktur” yaklaşımını yansıtan çapraz düğmeli jean’ler adını gardıropların kalıcı parçaları arasına adını yazdıracağa benziyor.

Denim yapısı itibarıyla sık dokumalı, dayanıklı bir kumaştır. Hatta öyle ki, anavatanı Fransa’nın Nimes şehri olan bu kumaş aslında gemilerin yelkenleri için kullanılmaktaydı.

Gençliğin ve özgürlüğün sembolü

Jacob Davis ve Levi Strauss imzalı ilk jean tasarımları denim kumaşı gemicilikten maden işçileri için üretilen tulumlara uzun bir yolculuğa çıkardı. 1950’lere kadar kovboyların üniforması haline gelen bu parça, 50’lerden itibaren gençliğin ve özgürlüğün sembolü oldu.

Jean’ler kimi zaman yırtık kimi zaman parçalı

70’lerde İspanyol paça, 80’lerde mom jean modeliyle tam anlamıyla moda dünyasını kasıp kavuran jean’ler herkesin gardırobuna girmeyi başardı. Dönem trendlerine ayak uyduran jean’ler kimi zaman yırtık detaylarla, kimi zaman çok parçalı versiyonlarıyla karşımıza çıktı. Kendall Jenner ve Hailey Bieber’ın da severek kullandığı çapraz düğmeli jean’ler ise son dönemin en çok sevilen trendleri arasında yerini alıyor. Klasik jean’lere yapılan bu küçük ama cool çapraz düğme dokunuşu tam olarak sıradanlıktan sıkılıp farklılıkları sevenlere göre.

Yazı Onur Özcan