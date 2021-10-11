Makyajımız cüretkar ve çekici olsun

Az miktarda ürünle yapılan minimal makyajları şüphesiz çok seviyoruz. Ama kimi zaman da makyajımız cüretkar ve çekici olsun, kendimizi daha özgüvenli hissedelim istiyoruz. İşte tam da böyle hissedenler için mükemmel bir görünüm sunuyoruz. Gelin bu adımları takip ederek siz de iddianızı artırın!

-Mermer gibi bir cilt için işe fondötenle başlıyoruz. Fondöteni fırça yardımıyla uyguladığınızda ürün cildinizle daha iyi bütünleşecektir.

Estèe Lauder, Double Wear fondöten, 230 TL

-Koyu kahve tonlarını fırça yardımıyla tüm göz kapağınıza uygulayın ve iyice dağıtın. Alt kirpik diplerini unutmayın!

Maybelline, The Nudes far paleti, 119 TL

-Göz makyajını öne çıkarmak için maskarayı kirpiklerinizi yoğun gösterecek şekilde iki kat uygulayın.

Yves Saint Laurent, maskara, 320 TL

-Pürüzsüz görünen cildinizi şimdi şekillendirme zamanı. Elmacık kemiklerine, saç bitimine ve çene altına bronzer uygulayın.

Too Faced, Sunny Bunny bronzer, 329 TL

-Gözlerdeki koyuluğu dengelemek için dudaklara yalnızca parlatıcı ile ışıltı katıyoruz. L’Oréal Paris, Gold Mirage Crushed Quarts No:01 parlatıcı, 80 TL