Türkiye’nin en iyi komedyenlerinden birisi olan Cem Yılmaz‘ın son stand-up şovu Netflix’te yayınlanmaya başladı.

‘Diamond Elite Platinum Plus’ Netflix’in ilk sırasında yer aldı.Türkiye’de Bugünün top 10 dizi listesinde 1. Sırada boy gösteren şhow birincilik sırasını uzunca hiçbir içeriğe vermeyecek gibi.

Gösterim 1 saat 34 dakikalık bir süreye sahip olan Diamond Elite Platinum Plus isimli içerik, Cem Yılmaz‘ın son üç yıldır sahnelediği aynı isimli stand-up şovunun kaydedilmiş hali. İçeriğin, şov ile büyük ölçüde aynı olduğunu söyleyebiliriz ancak daha kısa olması da dikkat çekiyor.