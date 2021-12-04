Son olarak rol aldığı ‘Masumlar Apartmanı‘ dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Birkan Sokullu, Latin Amerika’nın Emmy’si olarak anılan Produ ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde canlandırdığı ‘Han’ karakteriyle ‘Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi olan Birkan Sokullu, 2 Aralık Perşembe akşamı Miami’de gerçekleşen törene video bağlantısı ile katıldı.

“Han’ı oynamak benim için çok derin ve anlamlı bir yolculuk. Bu yolculuğu sizinle paylaştığım için çok mutluyum” sözleriyle mutluluğunu dile getiren başarılı oyuncu konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Beni bu değerli ödüle layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürler. Tüm jüri üyelerine, İspanya’da ve Latin Amerika’da bizi izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bu performansta emeği geçen katkısı olan yönetmenlerime, senaristlerime, yapımcılarıma, tüm ekip ve değerli oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”