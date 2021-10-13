Bekir Aksoy: Eşim benim de olduğum sahnede taciz edildi

Oyuncu Bekir Aksoy, 2019 yılında eşi Nazife Aksoy‘un oynadıkları bir oyun sırasında bir diğer oyuncu Uğur Arda Aydın’ın taciz ettiğini 2,5 sene hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

“Eşim adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı”

Eşi Nazife Aksoy’un perde arkasında bir oyuncu tarafından taciz edildiğini söyleyen Bekir Aksoy, yaşananlarla ilgili şöyle konuştu, “Tacize yaşayan eşim ve arkadaşı 2,5 sene bunu magazine taşımadılar. Yargı süreci devam etti. Aynı oyunda oynarken yaşandı bu süreç. O süreçte bazı eksiklikler oldu. Kurumlar bu olayları kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar. Bu olaydan dolayı bir müfettiş araştırması yapıldı ve eylemin gerçekleşmiş olabileceğine dair raporlar hazırlandı. Taciz olayından sonra eşim adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Her seferinde aynı olayı tekrar tekrar birçok kişiye anlattılar. Bu süreçte tacize uğrayan insanların yanında olmak lazım. Zaten insanlar onları yalnızlaştırıyor. İnsanlar sesine çıkaramıyor.”

Sanık 2,5 sene ceza aldı

Aksoy konuşmasını şöyle sürdürdü, “Taciz olayı oyun oynanırken perde arkasında oldu ve Nazife o halde sahneye çıktı. Karşı tarafın şahitlerinin verdiği ifadelerden gerçek ortaya çıkıyor. Normalde oyunlarda bardağın kırılması bile rapor edilirken bu olay rapor edilmedi. ‘Kimse bana bir şey yapamaz’ mantığı artık kayboldu. Yapılan bir araştırmaya göre görsel sanatlarda çalışan kadınların yüzde 88’i taciz ve mobingi yaşamış. Sanık 2,5 sene ceza aldı. Birileri aynı şeyi yaşadıysa çıkıp konuşsunlar.”