Aysun Kayacı’nın babası hayatını kaybetti! Kayacı cenaze törenine katılmadı

Ünlü oyuncu ve model Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Kayacı’nın babası geçtiğimiz gün tedavi edildiği hastanede hayata gözlerini yumdu. Baba Kayacı’nın Küplüce Camii’nde düzenlenen cenaze törenine kızı Aysun Kayacı’nın katılmaması dikkat çekti.

Arkadaşları ve yakınları tarafından Kocatepe mezarlığına defnedilen Selahattin Kayacı, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen Selahattin Kayacı’nın komşusu Hülya Öztürk, “Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır. Hata yapmıştır belki bilemiyorum. Kızını sevdiğini ve gurur duyduğunu söylerdi. Çok güzel olduğunu, aklının da iyi olduğunu söylerdi. Çok üzülürdü. Öteki kızı da İngiltere’deydi sanıyorum. Bir gün gelirler diye beklerdi. İçinde öyle bir burukluk olurdu hep” dedi.