Avrupa güzeli Duygu Çakmak Umman’a gidiyor

2021 Avrupa Güzeli seçildikten sonra dünyanın pek çok yerinden takip edilmeye başlanan Türk manken Duygu Çakmak, yeni projesi için Umman’a gidiyor. Ünlü bir televizyon programıyla anlaşan Çakmak, çekimleri yaklaşık 15 gün boyunca sürmesi beklenen proje için Umman’ın başkenti Maskat’ta olacak.

Farklı ülkelerde düzenlenen birçok projede imzası olduğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten güzel manken Çakmak, Dubai, Katar, Bahreyn gibi ülkelerde de çalışmalar yapacağını söyledi.