2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galası önceki akşam yapıldı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan, şimdi de Dilber Ay’ın filminde rol alan Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı.

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden “DİLBERAY”ın İstanbul galası Cinemaximum Kanyon’da düzenlendi.

Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.

Bu özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi birbirinden değerli isimler katıldı.

2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Arda Kural “Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar’ın yüzünden… Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum. “ dedi.