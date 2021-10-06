Algı Eke ve İnan Ulaş Torun Barıştı

Algı Eke ve İnan Ulaş Torun aradan geçen uzun süreden sonra barışma kararı aldı.

Evliliklerinin 2. yılında boşanan çiftin cephesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Barıştıkları haberiyle gündeme oturan ikili “Yalancı Şahit” adlı filmde rol alacak. Çiftin ilişkilerine bir şans daha verip vermeyecekleri merak ediliyor. Algı Eke ve İnan Ulaş Torun’un rol alacağı film projesinde Halil Söyletmez, Faruk Sofuoğlu, Doğa Konakoğlu ve Onur Sermik gibi isimler de yer alacak.

Algı Eke şiddet iddialarını yalanlamıştı

Boşandıkları dönemde Ulaş İnan Torun’un Algı Eke’ye şiddet uyguladığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu konu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu, şiddet görmediğini söyleyerek boşanmalarıyla ilgili yöneltilen sorulara, “Henüz sevgili olmamızın bir ayı bile dolmadan evlilik kararı verdik. Bazı konularda fikir ayrılıklarımızın olduğunu anladık” cevabını vermişti.