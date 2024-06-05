Oldukça soğuk geçen bir kışın ardından hepimizin iple çektiği yaz mevsimi sonunda geldi. Mayıs ayının sonunda başlayan sıcaklarla hepimiz tatil planlarımızı şimdiden yapmaya başladık. Plaj modası dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey ise tabii ki bikiniler. Bakalım 2024 yazında plajlarda ne tür mayo ve bikini modelleri göreceğiz?

Çapraz bağlama detaylı bikiniler

2024 plaj modasının başını çapraz ve ip detaylı bikiniler çekiyor. Vücuda dolanan ipleri ile çekici ve şık bir görünüm sağlıyor.

Bikini: Emily Ratajkowski’nin markası Inamorata’ya ait.

Geniş pencereli mayolar

Mayolar son birkaç senedir plaj modasının vazgeçilmezi haline gelmişti. Bu sene de geniş pencereli/dekolteli mayoları sıkça göreceğiz.

Mayo: Koton

Yüksel bel bikini altı

“Yüksek bel” trendi de son birkaç senenin pantolon, şort ve eteklerinde gördüğümüz bir trend. 2024 yılının yazına ise yüksek bel bikini altları damga vuracak.

Bikini: Angelsin

Leopar desenli bikini

Leopar deseni uzun yıllardır hayatımızda olan ve kıyafetlerde tercih edilen bir desendi. Bu yaz bizleri cesur ve seksi duruşuyla şezlongların tozunu attıracak leopar desenli bikiniler bekliyor.

Bikini: TrendyolMilla

Selin Altıok Uyar