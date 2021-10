12 yaşındaki Alexa Swinton kim?

Günümüzde üniversite mezunu olduktan sonra bile bir meslek edinmekte zorluk yaşanırken, Alexa Swinton on parmağında on marifetiyle bizleri hayrete düşürüyor. 3 yaşından beri oyunculukla ilgilenen Alexa’ya sahne hayatı hiç de yabancı değil. Genç oyuncu televizyondaki ilk rolünü 2012’de yayınlanan “Mythos” filmiyle kapıyor. 2019’da ise “Emergence” isimli bilimkurgu dizisinde başrol oynuyor. Bu diziyi konu ve içerik bakımından “Stranger Things”e benzetenler çok var. İki dizide de süper güçleri olan ve küçük bir Amerikan kasabasında yaşayan genç bir kız yer alıyor. Bu sebeple Alexa Swinton’ın “Stranger Things” yıldızı Millie Bobby Brown’un yolundan ilerlediği ve büyük başarılar elde edeceği de konuşuluyor.

Peki bu yetenekli küçük kız neden radarımıza girdi? Swinton’ın yer alacağı yeni proje heyecanlanmamıza neden oldu çünkü. Bir an önce yayınlanmaya başlasa da izlesek diye sabırsızlandığımız “Sex and the City”nin yeni versiyonu “And Just Like That…”te Charlotte’un kızı Rose Goldenblatt’ı canlandıracak olan Swinton eminiz ki bu rolünün ardından hızlı bir yükselişe geçecek.

Kulağınıza tanıdık geldi mi?

Swinton soyadını soracak olursanız, Tilda Swinton ile uzaktan akrabalar. Ancak Alexa’nın annesi Inna Swinton da oyuncu ve komedyen. Alexa’nın oyunculuğa genetik bir yatkınlığı olduğu aşikar. The New ABC Show’daki röportajında oyunculuğa dair neyi sevdiği sorulduğunda, “Bir gün peri, öbür gün bir zombi ya da normal bir insan olabilirsin. Oyunculuğun en iyi yanı bu” diyerek cevap veren Alexa, oyunculuk dışında müzikle de ilgileniyor. Geçen yıl, “You, Me, And My Purple Docs” isimli bir single çıkardı. Oyunculukta öğrendiği hikaye anlatıcılığının şarkıcılıkta da işe yaradığından bahseden Alexa, bu şarkısında, uyandıktan sonra dünyada değişim yaratmak isteyen bir kızın hikayesini anlattığını söylüyor. Genç oyuncu başarı merdivenlerini tırmanırken takipte kalın, çünkü birkaç seneye kalmaz kırmızı halının yeni stil ikonu da olur kendisi.

Yazı Miray Akbaş