Her yıl olduğu gibi, bu yıl da televizyonda yılbaşı gecesine özel birbirinden eğlenceli programlar yayınlanacak. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu yeni yıl gecesinde, hangi kanalda neler yayınlanacak?

Bu akşam yılbaşı gecesini evde geçirecek olanlar için, yılbaşı özel TV programlarını sizin için derledik.

TV 8 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Her yıl olduğu gibi bu yıl da TV 8‘de O Ses Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un 2021-2022 jürisinde yer aldığı programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Eser-Berfu Yenenler çifti, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, İlayda Alişan, Murat Yıldırım ve daha birçok ünlü isim şarkılar seslendirecek.

Star TV – İbo Show Yılbaşı Özel

Star TV‘de bu yıl İbo Show Yılbaşı Özel programı ekranlara gelecek. İbo Show Yılbaşı Özel programında İrem Derici, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Ümit Besen gibi birçok ünlü isim konuk olacak.

Kanal D – Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

Kanal D‘nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak. Yılbaşı özel programa Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye gibi ünlü isimler konuk olacak.

Show TV – Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

Show TV‘de bu yıl Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle yeni yıla girecek. Yılbaşı özel programda Emel Sayın, Buray ve Kobra Murat gibi ünlü isimler birbirinden komik skeçlere konuk olacak ve şarkılar söyleyecek.

FOX TV – Ata Demirer Gazinosu

Fox TV‘de yılbaşı akşamında Ata Demirer Gazinosu ilk kez ekranlara gelecek. Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar birçok türde şarkılar seslendiren Ata Demirer, stand-up şovuyla da izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak.

ATV – Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

ATV‘de bu akşam Kenan İmirzalıoğlu‘nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programı yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak. Programın yılbaşı özel bölümünde ise maNga müzik grubunun solisti Ferman Akgül ve şarkıcı Serkan Kaya yarışacak.