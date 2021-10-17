Yeşim Salkım’dan Sert Sözler: Kadınlar Erkekler Üzerinden Prim Yapmayı Bıraksın!

Şarkıcı Yeşim Salkım, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında gerçekleşen olayla ilgili yorum yaptı.

“Herkes haddini bilecek!”

Tamer Karadağlı’nın Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’ndeki tavır ve tutumlarını desteklemekle beraber sonrasındaki açıklamalarını da destekleyen Yeşim Salkım, Türkiye Gazetesi’ne verdiği röportajda, “Sanatçılar politik olmamalı. Görüşlerini söyleyebilir fakat politik konuşmaların yapılacağı yerler, ödül törenleri değildir. Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok. Kesinlikle Tamer’i haklı buluyorum, aradım ve bunu kendisine de söyledim. Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar. Mademki kadın hakkı diyorsunuz; aç arabanı bin, benim kapımı aç deme. Çiçek getireceksin deme adama, git çiçeğini kendin al. Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz. Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK’ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek” dedi.