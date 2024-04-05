Listedeki çikolataların bir çoğu artık satışta olmasa bile etrafınızda bulunan eşsiz çikolata ve tatlıların tadına bakmak sizi asla hüsrana uğratmayacaktır. Varlığından bile haberdar olmadığınız bu çikolatalara göz atmaya hazırsanız işte başlıyoruz…

10- LA MADELİNE AU TRUFFE

Fiyat: 250 dolar

Her sipariş için özel olarak yapılan ve teslimine kadar 14 gün süren bu enfes çikolata %70 bitter çikolata, ağır krem, şeker, trüf yağı ve vanilya ile yapılan ganaj, yalnızca tek bir ısırık boyutunda olması da dikkat çekiyor. İnci yatağında kurdele ile bağlanmış gümüş bir kutu içinde hediye olarak satın alınabiliyor.

9- TO’AK 50’S GRAM CHOCOLATE BAR

Fiyat: 260 dolar

50 gramlık çikolatanın fiyatının yanı sıra dünyada sadece 574 adet bulunması da çikolatanın değerini arttıran bir diğer faktör. Bu eşsiz çikolata sadece kakao kütlesi ve kamış şekeri ile üretiliyor.

8- DELAFÉE’S GOLD CHOCOLATE BOX

Fiyat: 390 dolar

24 ayar yenilebilir altın ile süslenmiş bu eşsiz 8 çikolatanın en dikkat çeken özelliği ise çikolataların içinde 1910 ile 1920 yılları arasında üretilmiş antik bir para bulunuyor.

7- DEBAUVE & GALLAİS LE LİVRE

Fiyat: 550 dolar

1800 yılında kurulan Fransız çikolata üreticisi tarafından 200. yıldönümüne özel olarak üretilen ‘le Liver’ 35 adet el yapımı kremsi ganaj ve pralinle dolu deriden üretilmiş bir kutuda sunuluyor.

6- NOKA’S VİNTAGE COLLECTİON

Fiyat: 584 dolar

Özel bir tadım kataloğu ile birlikte sunulan bu çikolata, Ekvador, Venezuela, Trinidad ve Fildişi Sahili’nden elde edilen malzemelerden üretiliyor. fırçalanmış paslanmaz çelikten üretilen kutusu ile 2006 yılında Forbes tarafından dünyanın en pahalı çikolatası ünvanını taşıyor.

5- WİSPA GOLD WRAPPED CHOCOLATE

Fiyat: 1,600 dolar

Gerçek altın yapraklarına sarılan bu çikolata Londra’da Selfridges mağazalarında 1 hafta boyunca ziyarete açıldı. Madagaskar’dan toplanan birinci sınıf kakao çekirdekleriyle üretilen bu eşsiz çikolatayı açık arttırmada satın alan kişi asla kendini göstermediğinden dolayı, çikolata temalı müzeleri bulunan Cadbury World’de sergilenmeye devam ediyor.

4- SWAROVSKİ STUDDED CHOCOLATES

Fiyat: 10,000 dolar

49 parça bitter çikalatadan oluşan her bir parça Swarovski kristalleri ile süslenerek gül ve altın renklerinde giydirildi. Hint ipeğine sarılan süslü bir deri kutuya yerleştirilen bu eşsiz çikolata kutusu artık satışa sunulmuyor.

3- THE GOLDEN SPECKLED EGG

Fiyat: 11,107 dolar

Lüks çikolatalardan en büyük farkı içinde hiç mücevher bulunmaması. Şimdiye kadar satılan en pahalı çikolatalı yumurta olarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Yaklaşık 92 cm olan bu devasa yumurta için yüksek kaliteli Amedei çikolata ve Couture marka çikolatadan dolgu kullanılarak yapıldı. Yenilebilir altın varak, 12 adet çikolatalı mini yumurta, çeşitli çikolatalar ve 5 adet beyaz çikolata çiçeği ile süslendi.

2- FRRROZEN HAUTE CHOCOLATE

Fiyat: 25,000 dolar

Dünyanın en pahalı tatlısını bulmak için lüks kuyumcu ile yapılan işbirliği sonucu ortaya çıkan paha biçilemez bu çikolatalı dondurma, 5 gram yenilebilir 23 ayar altınla aşılanıp astarlı bir altın kadehte servis ediliyor. Artık satılmasa da zamanında rock yıldızlarının ve sosyetenin vazgeçilmez tatlısıydı.

1- LE CHOCOLAT BOX

Fiyat: 1,5 milyon dolar

Şimdiye kadar dünyanın en pahalı çikolatalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu dudak uçuklatan fiyatın en temel nedeni ise paketin içine dahil olan Simon Jewelers takıları. Markete girip alıp çıkamyacağınız bu çikolata için yüzbinlerce dolar ödemeye değer mi tartışılır ama talep üzerine farklı koleksiyonlar hala yapıyorlar. Özel bir günde kendinizi ya da sevdiklerini şımartmanın lüks bir yolu olabilir.

Melike Şanlı