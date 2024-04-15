BKM Organizasyonu ile gerçekleştirilen stand up şovu seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Yasemin Sakallıoğlu, Türkiye turnesine İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlıyor.

Her gösterisi yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan Yasemin Sakallıoğlu, turnesine İstanbul’dan başlıyor. 17 Nisan’da gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin biletleri günler öncesinden tükendi. Bostancı için özel hazırlıkları bulunan Yasemin Sakallıoğlu turnesine 18 Nisan’da Eskişehir’de devam edecek. Mayıs ayının gösteri takvimi ise şöyle; 3 Mayıs Bursa, 4 Mayıs İstanbul Maximum Uniq Hall, 26 Mayıs İzmir, 27 Mayıs Antalya, 29 Mayıs Mersin ve 30 Mayıs Adana.