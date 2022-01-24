Yasemin Sakallıoğlu kar fırtına demedi “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisi için Diyarbakır’da sevenlerinin karşısına çıktı.

Türkiye’nin sayılı kadın komedyenleri arasında yer alan Yasemin Sakallıoğlu dün “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisi için Diyarbakır’daydı. Sakallıoğlu, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda “Diyarbakır kombinini” de tanıttı. Türkiye’nin kara teslim olmasından dolayı kalın giyinen güzel oyuncu ayağındaki botların kocasının olduğunu belirtti. Sakallıoğlu, “Diyarbakır’daki kara karşı mecburen eşimin botlarını giydim. bunlar 41 ben 37 giyiyorum” dedi.

İşte Yasemin Sakallıoğlu’nun o paylaşımları;