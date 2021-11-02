Yargı’da şaşırtan itiraf: Katil olduğumu sonradan öğrendim!

Her hafta izleyici ekranlara kilitlemeye devam eden, son dönemin en başarılı dizilerinden biri olan Yargı, her hafta izleyici şaşırtmaya devam ediyor.

İlk bölümden beri merak edilen ‘Katil Kim?’ sorusu 5. bölüm sonunda cevap buldu. Katilin Engin çıkması sadece izleyenleri değil karakteri canlandıran Onur Durmaz’ı da şaşırttığını ifade eden oyuncu “Ben de katil olduğumu 5’inci bölümün senaryosu elimize geçtiğinde öğrendim.” açıklamalarında bulundu.