Valentino’dan sürdürülebilirlik geometrisine yeni bir çizgi

Lüks Roma moda evi Valentino, markanın sürdürülebilirliğe giden yolunda “gerekli bir adım” olarak adlandırdığı yeni marka kimliği ambalajını piyasaya sürdü.

Greenpeace tarafından Valentino “deri ve ambalaj satın alma için sıfır ormansızlaşma politikaları ve tekstil üretimi için sıfır deşarj politikaları uygulamayı taahhüt ettiği” için “en çevre dostu” lüks ev olarak öne çıkıyor.

Bu felsefe, sürdürülebilir karton ve kağıttan yapılan VLogo Signature ile özelleştirilmiş kutularla betimleniyor.

Valentino, var olan ambalajların, fazlasının dağıtılacağını ve sorunsuz geçiş adına, şirket içi girişimler için geri dönüştürüleceğini de sözlerine ekliyor.