Ünlülerin Görenleri Şaşırtan Estetikleri

Birçok ünlü güzelleşmek için estetik yaptırıyor. Estetik artık son yıllarda herkes tarafından yapıldığı için kimin estetikli kimin etetiksiz olduğu anlaşılamıyor.

İşte estetik yaptıran o ünlüler;

Beste Açar, kaş şeklini değiştirdi ve yüzünü gerdirdi. Son paylaşımı ile takipçilerini şaşırttı. Fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

Funda Arar, uzun zamanlardır ekranlarda değildi. Volkan Konak’ın programına katılan Funda Arar sevenlerini şaşırttı. Arar’ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdığı iddia edildi.

Estetik yaptıran ünlüler arasına katılan Işın Karaca, ‘’Fransız askısı’ yaptırdığını belirtti Karaca, ‘bugünü kendimi yenilemeye adadım’ ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Lara geçirdiği estetik ameliyatlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Son olarak dudaklarını küçülten Lara, çektiği bir videoyla hayranlarını şoke etti. Lara, videoda “lütfen bir yerinize bir şey yaptırmayın” diyerek pişmanlığını hayranları paylaştı.

Eski manken Yeliz Yeşilmen gıdısını ve gözkapaklarını geçirdiği estetik operasyonu 6 saat sürdü. Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’te estetik yaptıran ünlüler arasında. Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

‘MasterChef Türkiye’ yarışmasına katılan Suna Aydın yaptırdığı estetik ile adeta farklı biri oldu. Sosyal Medyada son hali olay oldu.

Estetik denilince ilk akla gelen isim Ajda Pekkan. Pekkan’ın, geçirdiği estetik operasyonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi. Pekkan, 6 ayda bir botoks yaptırıyor.

Eski manken Deniz Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı. 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.