Türkiye’nin ünlü sanatçıları yılbaşında sahnelerdeydi. Zuhal Olcay’dan Derya Uluğ’ya kadar birçok şarkıcı 2022’ye sahnede girdi. İşte o kareler

Zuhal Olcay

Zuhal Olcay, 2022’yi sahnede karşıladı. Sapanca’da sahneye çıkan Olcay, iki saat boyunca dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.

Gülben Ergen

Gülben Ergen, 2022’yi Ankara’da karşıladı. Gülşah Saraçoğlu imzalı mücevher kostümüyle göz dolduran Ergen, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Hadise

Hadise, Los Angeles’ta Ashanti, Mary J. Blige, Cardi B gibi sanatçılara kostüm yapan Angel Brinks imzalı göz kamaştıran kıyafeti ile sahneye çıktı.

Derya Uluğ

Derya Uluğ, yeni yıla Afyon’da girdi. Şarkıcıyı dinlemeye gelen 2 bin kişi, Uluğ’un şarkılarına eşlik ederek yeni yılı çoşkuyla karşıladı.

Simge Sağın

Simge Sağın, yılbaşı nedeni ile iki ayrı mekanda sahne aldı. İlk önce Ataşehir’de, ardından da 2022’ye dakikalar kala başka bir mekanda sahne alan Sağın, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle dikkat çekti.

İrem Derici

İrem Derici, 2022’ye Konya’da verdiği konserle girdi. Derici, “2021’de yedim, içtim, gezdim. Hayatımın en iyi yılıydı… Şimdi 2022’den de aynısı bekliyorum.” diyerek, dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla Konyalılara muhteşem bir gece yaşattı.

Selen Görgüzel Alkan

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, yılbaşı gecesi sahne aldı. İddialı elbisesiyle göz kamaştıran Alkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kenan Doğulu

Hatay, 2022’yi Kenan Doğulu konseriyle karşıladı. Soğuk havaya aldırış etmeden konser alanını dolduran binlerce Hataylı, hem Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti hem de 2022’ye sımsıcak bir “merhaba” dedi.

Hande Yener

Hande Yener ve İbrahim Tatlıses, Belarus’un başkenti Minsk’te yeni yıla girdi. Gecede iki farklı iddialı kostüm giymeyi tercih eden Yener, 70 yaşına basan İbrahim Tatlıses’e sahnede doğum günü sürprizi yaptı. Şarkıcı, doğum günü pastasını kendi elleriyle sahneye getirdi.

Ebru Gündeş

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahne aldı.

Deniz Seki

Deniz Seki, Kıbrıs’taki bir otelde ezervasyonları günler öncesinden dolan gecede 2022’ye merhaba dedi. Seki, ocak ayı içinde çıkaracağı “Sızı” adını verdiği yeni şarkısını da ilk defa sahnede söyledi.

Cenk Eren

Cenk Eren, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Eren, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin mekanı doldurduğu gecede, birbirinden özel parçalarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Edis

Edis, yeni yıl heyecanını binlerce dinleyicisi ile sahnede yaşadı. Tüm İstanbul’un buluşma noktası olan Beşiktaş Meydanı’nda yeni yılı coşkuyla karşılayan Edis’i 35 bin kişi izledi.

Coşkun Sabah

Coşkun Sabah, İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde sevenleriyle birlikte yeni yılı karşıladı. 2022 yılına Sabah’ın “Anılar”, “Haberin Var Mı”, “Aşığım Sana”, “İşte Bu Bizim Hikayemiz” şarkılarıyla karşılayan sevenleri, eğlenceli saatler yaşadı.

Burcu Güneş

Şarkıcı Burcu Güneş, yeni yılı Balıkesir Gönen’de karşıladı. Güneş’i yeni yılda yaklaşık bin kişi izledi. Ünlü şarkıcı, iki saat boyunca sahnede kalarak, iddialı sahne performansıyla unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Gülden

Gülden, 2022 yılının ilk dakikalarında İstanbul’da sahnedeydi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan konsere gelemeyen şarkıcının sevenleri, tüm gece sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla konseri izledi.

Nadide Sultan

Nadide Sultan, yeni yıla Ankara’da hayranlarıyla birlikte girdi. Sahnede Semih Doğruer’in geri dönüşüm ipleriyle tasarladığı imzalı beyaz bir elbise giyen Nadide Sultan’a seyircilerden, “Kuğu gibi olmuşsunuz” yorumları geldi.

Hülya Avşar

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yeni yılı sevenleriyle birlikte İstanbul’da karşıladı. Rezervasyonların saatler öncesinde dolduğu gecede yılbaşına özel hazırladığı repertuvar ile İstanbulluları coşturan Avşar, her sahnesinde ses getiren birbirinden iddialı kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.

Işın Karaca

Sanatçı Işın Karaca, yeni yıla Afyon’da dinleyicileriyle birlikte girdi. Tolga Çam imzalı siyah bir elbise tercih eden Karaca’nın kostümü izleyiciler tarafından tam not aldı.

Seda Sayan

Seda Sayan, yılbaşı gecesi Yeşilköy’de sahne aldı. Sesi ve fiziği ile kendine hayran bırakan Sayan, misafirlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.