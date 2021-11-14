Ünlü manken Şebnem Schaefer farkındalık için podyumda

Ünlü manken Şebnem Schaefer, kadına şiddete dikkat çekmek için Asr-ı Nazende’nin gelinlik defilesinde podyuma şiddet görmüş gelin konseptiyle çıktı.

Asr-ı Nazende Gelinlik, 2022 sezonunun ürünlerini tanıtmak amacıyla Wyndham Grand İzmir Özdilek’te defile gerçekleştirdi. Ünlü manken Şebnem Schaefer ve 15 mankenin daha yürüdüğü defilede, 100 parçalık yeni koleksiyon sunuldu.

Yırtık gelinliğini sergiledi

Kadına şiddet temasının hakim olduğu yaklaşık 2 saat süren defilede son olarak yüzünde ve vücudunda morluklarla podyumda yırtık gelinliğini sergileyen Schaefer, konukların yoğun alkışını aldı. Defile sonrasında açıklama yapan Schaefer, “Son zamanlarda kadına şiddet haberleri çok arttı. Ben podyumda o konseptle yürürken bile çok etkilendim. Şiddete uğrayan kadınlar kim bilir neler çekiyordur” dedi.