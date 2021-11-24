Şarkıcısından oyuncusuna, takip edip fotoğraflarını beğendiğiniz ünlülerin ilginç takıntılarını öğrenmek ister misiniz? O halde bu liste tam size göre….

Hangi ünlü okul yıllarında burnunun çirkin olduğunu düşündüğü için hep en arka sıralara oturdu? Umreye gittiği için arkadaşlarının ‘hacı’ diye seslendiği ünlü kim?

İşte ünlü isimlerle ilgili duyunca çok şaşıracağınız ilginç bilgiler!

1. Neslihan Atagül

Neslihan Atagül, henüz çocuk yaşlarından babaannesinden duyduğu küfürleri anne, baba, kuzen demeden herkese söylermiş. Bunu yaparken de çok zevk alırmış.

2. Kıvanç Tatlıtuğ

Yakışıklılığı ve denize olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, marka takıntısı olan insanlardan hoşlanmıyor ve bu davranışlarını gülünç buluyormuş.

3. İrem Derici

Pek çok yerine estetik yaptırdığını söyleyen İrem Derici, okul yıllarında burnunun çirkin olduğunu düşündüğü için hep en arka sıralara otururmuş.

4. Rihanna

Şarkıları ve güzelliğiyle dillerden düşmeyen ünlü yıldız Rihanna, ortaokul mezunuymuş!

-Ortaokuldan sonra liseye geçen Rihanna, müzik kariyerine başladığı için liseden mezun olma fırsatı bulamamış.

5. Büşra Pekin

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da oyunculuğuyla öne çıkan Büşra Pekin’e arkadaşları, umreye gittiği için ‘hacı’ diye sesleniyorlarmış.

6. Serenay Sarıkaya

Ekranlarda görmeyi özlediğimiz bir isim olan Serenay Sarıkaya, hayatında ne olmasını istiyorsa totem defterine yazıyormuş! Hatta yazdığı şeylerin gerçekleştiğini de söylüyor.

-Anlattığına göre, totem defterine ne yazarsa bir şekilde gerçekleşiyormuş. Ayrıca Sarıkaya, yazmayı sevdiğini de belirterek, bir günlüğü bir de şiir defteri olduğunu söylüyor.

7. Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü, günlük yaşantısında sürekli ‘abi’ diyerek konuşuyormuş.

8. Koray Avcı

Eskiden beatbox yapan Koray Avcı, Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılıp 2. tura kadar yükselmiş.

9. Hazal Kaya

Başarılı oyuncu Hazal Kaya’nın annesi Ayşegül Kaya, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucu üyesiymiş.

10. Bensu Soral

İlginç bir takıntısı olan Bensu Soral, annesinin verdiği mendili hep yanında taşıyor ve bunun kendisine uğur getirdiğini düşünüyormuş.

11. Burçin Terzioğlu

Bir dönem yanlış yaptığı spor nedeniyle bacaklarının fazla kaslandığını söyleyen Burçin Terzioğlu, bacaklarını Roberto Carlos’unkilere benzetiyormuş.

12. Nur Fettahoğlu

Nazardan çok korktuğunu söyleyen Nur Fettahoğlu, evinin girişine sirke döküyor, çantasında bir biblo ve kırmızı renkli enerji veren şeyler taşıyormuş.

Nur Fettahoğlu’nun nazar takıntıları gerçekten biraz gibi.

13. Larissa Gacemer

Sempatik tavırlarıyla tanıdığımız Larissa Gacemer’in, gün içerisinde en fazla kullandığı kelime ‘Vallaha’ymış.

14. Ahmet Kural

Duygusal biri olduğunu söyleyen Ahmet Kural, vakit buldukça film izliyor ve dokunaklı sahnelerde gözyaşlarını tutamıyormuş.

15. Eser Yenenler

İnsanları kırmamak için elinden geleni yapan Eser Yenenler, kimseye “hayır” diyemiyormuş. Ah Eser ah, bu hayat nasıl böyle ilerler.