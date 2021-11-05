Umut Evirgen’den Serenay Sarıkaya itirafı

2 ay önce Serenay Sarıkaya, aşk hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü işletmeci Umut Evirgen hakkında çıkan aşk iddialarını şu sözlerle yalanlanmıştı, “Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia… Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım.”

İtiraf Umut Evirgen’den geldi

Serenay Sarıkaya dün akşam yüzü olduğu markasının tanıtımı için şehir dışındaki setinden İstanbul’a geldi. Etkinlikten birlikte çıkan çifti bir programın muhabiri takip etti. Muhabere görüntü vermek istemediklerini söylediler. Daha sonra ise beklenen itiraf geldi. Evirgen, “Serenay ile sevgiliyiz” ifadelerini kullandı.