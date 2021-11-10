Umut Akyürek kızı Melek Bal hakkında konuştu: Herkesin bir sınavı var benimki de kızım

TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızı Melek Bal hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünlü sanatçı, kızının dikkat eksikliği yaşadığını ve bunun ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu söyledi. Konu hakkında konuşan 47 yaşındaki Akyürek, “Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Sınırlarını da bilmiyor bu gençler” dedi.

Kızı ile ilgili konuşmasına devam eden Akyürek, “Plan yapamıyoruz mesela. Bütün gece oturuyor, akşama kadar uyuyor. Okuluna da ara verdi son olarak Bir süredir gitmiyor. Herkesin bir sınavı var benimki de kızım.” ifadelerini kullandı.