Kadın eksenli çağdaş bir yaşam kanalı olan Woman TV, bugün (2 Şubat 2022) yayın hayatına başlıyor.

Hayata dair sağlık, kültür-sanat, bilim, tarih, spor, edebiyat ve sinema konuları başta olmak üzere, yaşamın her köşesine dokunan programlar üreten Woman TV, kadının toplumsal yaşamdaki üretim gücünü ortaya çıkarmak için yola çıktı. Kanal, kadının temsil edildiği tüm platform ile ulusal ve uluslararası alanlardaki etkinlikleri ekrana taşımayı hedefliyor.

Woman TV sadece Türkiye’nin değil dünyanın her coğrafyasından ağırlıklı olarak kadınların ürettiği içerikleri, programları, filmleri ve belgeselleri izleyiciler ile buluşturacak. Kadın istihdamını önemseyen bir kadro yapılanması ile kurum içi cinsiyet eşitliği ilkesini benimsiyor.

Kadroda kimler var?

Okay Karacan yönetiminde, Ebru Güngör, Ekin Olcayto, İnci Bekarlı, Zekiye Özbay, Serap Koç, Didar Üstün, Zeliha Sunal, Ebru Çanak, Ali Can Sabunsoy, Doç. Dr. Birnur Yılmaz, Merve Belen gibi sevilen ve deneyimli isimlerin yanı sıra dijital çağı da yakalayan donanımlı program üreticileri de Woman TV’de izleyicilerle buluşuyor.

İç yapımların dışında, çizgi film kuşakları, kadın ve yaşam belgeselleri, uluslararası ödüllü gezi, seyahat ve yemek belgeselleri, dekorasyon, mutfak, bina yenileme konulu projeler de kanalın yayın prototipinde yer alacak.

Woman TV nereden ve nasıl izlenecek?

İzleyiciler, Woman TV’ye Digiturk 50. kanal, D-Smart 53. kanal, womantv.com.tr’den ve uydudan Avrupa’nın ve Türk coğrafyasının tüm kapsama alanında olacak şekilde erişebilecek.

Uydu Bilgileri: TÜRKSAT 4A, Frekans: 12.034 MHz, Polarizasyon: V (Dikey), Symbol Rate: 27500, Fec:5/6