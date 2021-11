Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd‘e ait Blinding Lights şarkısı Billboard listesinde ilk sıraya yerleşti. 90 hafta boyunca ilk 100’de yer alan Blinding Lights, tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu.

Chubby Checker‘a ait 1960’ların hit şarkısı ‘The Twist‘in yerini alan ‘Blinding Lights‘, ‘Hot 100‘ listesinde tüm zamanların bir numaralı şarkısı unvanının yeni sahibi oldu. YouTube’da 612 milyon dinlenmeyi geçen şarkı, Spotify’da ise 2.5 milyar dinlenme elde etti.

‘Hot 100’ şarkı listesindeki ilk 10 şarkı:

1. “Blinding Lights,” The Weeknd

2. “The Twist,” Chubby Checker

3. “Smooth,” Santana feat. Rob Thomas

4. “Mack the Knife,” Bobby Darin

5. “Uptown Funk!,” Mark Ronson feat. Bruno Mars

6. “How Do I Live,” LeAnn Rimes

7. “Party Rock Anthem,” LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

8. “I Gotta Feeling,” The Black Eyed Peas

9. “Macarena (Bayside Boys Mix),” Los Del Rio

10. “Shape of You,” Ed Sheeran