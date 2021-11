Taylor Swift’in kısa filmi 2 günde 28 milyon izlendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift‘in kendisinin yazıp yönettiği, “All Too Well” şarkısının kısa filmi çekilmişti. “All Too Well: The Short Film” isimli, geçtiğimiz günlerde New York’da ön gösterimi yapılan film, Swift’in hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Başrollerinde ‘Labirent’ isimli film serisiyle tanınan oyuncu Dylan O’brien ve ‘Stranger Things’ dizisiyle tanınan Sadie Sink‘in yer aldığı “All Too Well: The Short Film” adlı kısa film şu ana kadar 28 milyon kişi tarafından izlendi.

“All Too Well: The Short Film” filminin ön gösteriminden kareler:





“All Too Well: The Short Film” filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.