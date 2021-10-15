Tarkan astronomik rakamlı reklam teklifini reddetti

Koronovirüs nedeniyle uzun süredir Almanya’da yaşayan megastar Tarkan Türkiye’ye dönmeye karar verdi. 17 Ekim’de 49. yaş gününü kutlayacak olan Tarkan’ın önemli kararlar aldığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş kendi adı ile kurduğu haber sitesinde Tarkan’la ilgili son gelişmeleri aktardı. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı müjdesi veren ve yine usta aranjör Ozan Çolakoğlu ile çalışacağını duyuran Tarkan’a, reklam teklifi yağıyor.

Astronomik ücreti kabul etmedi

Adı açıklanmayan iki markanın Tarkan’a astronomik ücretle reklam teklifi götürdüğü ünlü şarkıcının kararını İstanbul’a dönüşte vereceği bildirildi.

Tarkan’ın Zeki Müren projesine hayır dedi

Öte yandan Tarkan’ın Zeki Müren’in hayat hikayesini canlandırması için yapımcı Mustafa Uslu’dan gelen teklifi kabul etmediği ve teşekkür ettiği öğrenildi.