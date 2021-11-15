Swarovski x Nike Air Force İşbirliğinden ilk resimler

İşbirliği ilişkilerini sürdüren Swarovski x Nike Air Force 1 Low’a ilk kez bakalım! “Üçlü Beyaz” ve “Üçlü Siyah” renk gruplarıyla satışa sunulmaya hazırlanan ortaklıktaki en son model, spor giyim devinin klasik ayakkabı modelinde Swaroski gibi kristal markası devinin imzası taşıyor.

Kadınlara özel sürüm, birinci sınıf deri AF1 tabanına çarpıcı çıkarılabilir kaplama panelleri ile uygular. Kaplamalar, bir dizi Swarovski kristali ile eşleştirilmiş ve büyük vidalarla tutturulmuş dinamik bir desene sahip. Ayakkabılar, eşleşen “NIKE AIR FORCE 1” işaretli tornavidalarla birlikte satılıyor. Ayakkabıların tasarımı, uyumlu tonlarda AF1 kauçuk taban birimleriyle tamamlanmıştır.





