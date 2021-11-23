Dünya çapında büyük bir başarı yakalayan Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game yavaş yavaş insanların gündeminden düşmeye başladı. Fakat onun kadar konuşulacağa benzeyen bir başka Güney Kore dizisi olan Hellbound, Netflix’te fırtına gibi esmeye başladı bile.

FlixPatrol analytics’in paylaştığı verilere göre, Hellbound, yayınlandığı il günde 80’den fazla ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

Hellbound konusu nedir?

Dram ve gerilim türündeki Hellbound, dünya tam anlamıyla cehenneme döndüğü bir evrende geçiyor. Hikayeye göre, doğaüstü canlılar insanları korkunç bir biçimde cezalara çarptırarak onları cehenneme mahkum ediyor. Yaşananlar çok büyük bir kaosa sebep olur. Böyle bir ortam ise ilahi adaleti benimseyen dini bir gruba zemin hazırlamaktadır. 6 bölümlük Hellbound’un yönetmen koltuğunda Yeon Sang-Ho otururken, dizinin oyuncu kadrosunda ise Yoo Ah-In, Kim Hyun-Joo, Park Jung-Min ile Won Jin-A gibi oyuncular yer alıyor.