Sinemada hangi filmler var? Haftanın vizyonu 5-12 Kasım

5 Kasım 2021 Cuma günü vizyona girecek, birbirinden farklı ve ilgi çekici konulara sahip 7 filmin olduğu “Haftanın Filmleri” listemizle karşınızdayız. Yerli ve yabancı yapımların yer aldığı haftanın vizyon filmlerinin içinde Eternals, Cemil Şov ve Koruyucu gibi filmler öne çıkıyor.

İşte bu hafta gösterime giren tüm filmler ve konuları…

Eternals

Filmde, İnsanlığın varoluşundan itibaren dünyayı koruyan, gerçeküstü güçlere sahip bir grup kahramanın hikayesi anlatılıyor. İnsanlığın ilk düşmanları olarak bilinen Deviantlar, beklenmedik bir anda geri dönerler. İnsanlık için büyük tehlike oluşturan bu durum, Eternalların yeniden bir araya gelmesini sağlar.

Cemil Şov

Çocukluk yıllarından itibaren oyuncu olma hayalleri kuran Cemil, en sonunda bir filmde kötü adam rolünü oynamak için seçmelere gider fakat başarılı olamaz. Bu duruma kayıtsız kalamayan Cemil, aynı rolü yıllar önce oynamış olan Turgay Göral’a ulaşmaya çalışır. Cemil’in istediği rolü oynamak için çıktığı yol, Turgay Güral’ın hayatıyla kendi karakterinin tek bir bedende buluşmasıyla korkunç bir maceraya dönüşüyor.

Tam Sana Göreyim

Film, araştırmalarının devam edebilmesi uğruna bilimsel bir deneye dahil olan Alma’nın, deney içerisinde kendini mutlu etmek için tasarlanan insani yetilere ve duygulara sahip bir robot ile geçirdiği üç haftayı konu ediyor.

Alma katıldığı deneyde; kendi ilgi alanlarına ve karakterine göre kodlanmış robot Tom ile üç hafta geçirmektedir. Başlarda yapay zekaya sahip olan Tom ile arasına mesafe koyan Alma, bir süre sonra hayatının aşkını bulduğunu düşünür.

Koruyucu

Filmde, Tehlikeli kartel üyelerinin yakalamaya çalıştığı bir genci korumaya çalışan, eski bir keskin nişancı olan Jim Hason’ın aksiyon dolu hikayesini anlatılıyor. Çiftlik evinde kalan Jim’in hayatı, Meksikalı kartel üyelerinin kovaladığı Rosa ve oğlu Migel’in yaşadığı yere gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Kaçışları sırasında Rosa’nın kartel üyeleri tarafından öldürülmesinden sonra Jim, Miguel’e peşindekilerden kurtulması için yardım eder.

Fazla Şaapma

Hayata bir yerlerden tutunmaya çalışan öğretmen çocuğu Ömür’ün hikayesinin anlatıldığı filmde, baş karakterimiz askerliğini bitirdikten sonra iş bulmaya çalışır. Hayatına yön vermek için uğraşan Ömür, hiç beklemediği bir anda kalbini genç bir kadına kaptırır.

Turu ve Sirk Maceraları

Turu, diğerlerinden daha tuhaf bir görünüme sahip olduğu için kümesin geri kalanları tarafından dışlanmış bir tavuktur. Cılız ve tüysüz bacakları yüzünden etrafındakiler için alay konusu olun Turu’nun en büyük destekçisi Isabel’dir. Eski bir müzik öğretmeni olan Isabel, Turu’yu kaldığı çiftliğe götürür. Burada hayatının değişmesini sağlayacak gizli bir yeteneğini keşfeden Turu, şarkı söyleyip, dans edebildiğini görür. Isabel’in bir kaza geçirmesiyle hayatı alt üst olan Turu, Isabel’in kaldırıldığı hastaneye giderken kendisini büyük bir maceranın tam ortasında bulur.

Ahed’in Dizi

Kendisini iki ayrı mücadelenin içinde bulan bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmde, İsrailli bir yönetmen, bir taraftan ülkesinin özgürlüğü için hayatı pahasına savaşırken diğer taraftan annesinin ağır hastalığıyla yüzleşmek zorundadır.

Cühenna Nova Prospekt

Osmanlı zamanında Bulgaristan’da yaşanan cadı olaylarını çözüme ulaştırmak için görevlendirilen Efraim Efendi, yanında bir cadıyla birlikte dönerek köye yerleşir. Köyün sakinleri gelen çifti öldürür ve cadının ruhunu köye hapsedip oradan kaçarlar. Uzun yılların ardından bir çiftin yolu o köye düşer fakat burada kaybolurlar. Bu olayı çözmek için köye giden Nova Prospekt Ekibi Can ve Arifhan, kendilerini ölümcül bir tuzağın içinde bulurlar.

Şeytanı Ararken

Üniversite öğrencileri Metin, Kübra, Doğuş ve Can, aynı evde yaşamaktadır. Metin bir gün internette dolaşırken, köyün birinde şeytan olduğunu öğrenir. Bu şeytanı bulmaya karar veren Metin, yanına Damla’yı da alarak yola çıkar. Gençlerin bu yolculukta bilmediği en önemli şey ise, şeytanın onları beklediğidir.