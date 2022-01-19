Yeniden anne baba olmaya hazırlanan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, daha büyük bir eve taşınma kararı aldı.

2. Çocuğa hamile olan Sinem Kobal’a eski evinin bahçesi yetersiz geldi. Emirgan’daki evlerinin bahçesi küçük olduğu için taşınma kararı alan çift, dikkatleri bir hayli üstüne çekti.

Zekeriyaköy’de ev bulmak için kolları sıvayan İmirzalıoğlu Ailesi, o bölgede oturan arkadaşı Aras Bulut İynemli’den de yardım alarak aradığı evi buldu.

Geçtiğimiz gün Emirgan‘daki evlerinde taşınma telaşı yaşayan çiftin eşyaları nakliye araçlarına yüklenerek Zekeriyaköy’e götürüldü.