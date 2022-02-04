2019 yılında hayata veda eden usta sanatçı Dilber Ay’ın dikkat çeken hayat öyküsünü anlatan, ‘Dilberay’ isimli sinema filminin galası geçtiğimiz akşam Kanyon AVM’de gerçekleşti.

Galaya katılan ünlüler arasında başarılı şarkıcı Sinan Akçıl da vardı. Kameralara poz veren Akçıl, kendisini görüntüleyen muhabirlerle konuşmayı da ihmal etmedi.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; İki defa nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile tekrar ayrılık kararı alan 39 yaşındaki şarkıcı, konuyla alakalı konuştu. Akçıl, “Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur.” şeklinde açıklama yaptı.