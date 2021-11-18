Sihirli Annem’in Dudu Perisi Nevra Serezli’den film müjdesi!

Ağaçlar Ayakta Ölür isimli tiyatro oyunuyla tiyatro sahnesinde yer alan Nevra Serezli, konuk olduğu programda yeni film projesi olduğunu müjdeledi.

“İnsan yeniden hayat buluyor”

Metin Akpınar ile beyaz perdede seyirciyle bir araya geleceklerinin müjdesini veren Nevra Serezli’nin heyecanı gözlerden kaçmadı. Serezli, “Bir film projesi var. Metin Akpınar ile birlikte oynayacağız. Çok keyifli olacağına inanıyorum. Böyle işler çıkınca insan yeniden hayat buluyor” sözleriyle hayranlarını sevindirdi.

“Gençler iyiler”

Genç oyuncularla ilgili yorum da yapan Nevra Serezli, “Gençler şimdi iyiler, kabiliyetliler. Bütün seyrettiğim projelerde beni iten, ‘Ay ne kadar kötü oyuncu’ dediğim gerçekten çıkmıyor. Tabi çok ince detaylarda hatalar bulduğum olabilir. Rejiler de güzelleşti, ışık iyileşti. Bence senaryoda hatalar olabiliyor. Çok klasikleşmiş senaryolarda artık karton karakterler görmekten sıkıldık” dedi.