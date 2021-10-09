Show TV’nin Yeni Dizisi Üç Kuruş’tan Afiş Geldi!

Çekimleri son hızla devam eden ‘Üç Kuruş’ adlı dizi, Show TV’de pazartesi akşamları ekranlarda seyircisiyle buluşacak. Yeni yayınlanan afişiyle dikkat çeken dizide Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç yer alıyor.

Son dönemde başarılı oyunculuklarıyla ilgi çeken Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un bir araya geldiği Üç Kuruş’un çekimleri devam ediyor. Herkesin merakla beklediği dizinin afişi, ilgilerin odağı oldu. Senaryosunu Damla Serim ve Murat Uyurkulak’ın yazdığı ve Sinan Öztürk’ün yönettiği dizi, yakında Show TV’de ekranlarda yer alacak.

Dizinin kadrosunda kimler var?

Dikkat çeken konuları işleyecek etkileyici hikayesiyle Show TV ekranlarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan ‘Üç Kuruş’ dizisinin kadrosunda sevilen oyuncular buluştu.

Dizinin kadrosunda şu isimler bulunuyor: Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit.

Dizinin konusu ne?

Dizi, sert kuralları olan ve kendine has karakterlerin bir arada yaşadığı renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’da geçmektedir. Kendisini mahallenin “koruyucusu” mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun cesur ve kural tanımayan komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu oynanmaktadır. Bir cinayet vakasıyla olayların seyri tamamen değişir. Cinayetin sorumlusunu yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin edemeyecekleri bir isimle karşılaştıracaktır.

‘Üç Kuruş’ yakında Pazartesi günleri Show TV’de başlıyor.