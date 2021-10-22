Victoria’s Secret’ın eski modeli Shanina Shaik, duştan çıkar çıkmaz çekip paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada gündeme oturdu.

Cesur kareleri takipçilerini ikiye böldü. Kimisi çok beğenirken kimisi de bu fotoğrafları gereksiz buldu.

Shanina Shaik kimdir?

11 Şubat 1991’de doğumlu manken, küçük yaşlarından itibaren birkaç firmanın çekimlerinde yer aldı. Liseyi bitirdikten sonra “Make Me A Supermodel” yarışmasına katılarak 2. oldu. 2009 yılında New York’taki Moda Haftası’nda ilk kez podyuma çıkan ünlü manken, birçok ünlü marka ve tasarımcının defilesinde yer aldı. 2011 yılından itibaren Victoria’s Secret’ta mankenlik yapmış olan ünlü model, kariyerine devam etmektedir.