Sevgilisinin Çıplak Fotoğrafını Yayınladı!

Dilan Gerede Erkaya‘nın model sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken çekilen masum pozda Shakimova’nın çıplak olması tüm dikkatleri çiftin üzerinde topladı.

Gerede’nin Oğulları Gündemden İnmiyor

Tarkan’ın eski sevgilisi 43 yaşındaki Avukat Bilge Öztürk ile kendisinden 23 yaş küçük oğlu Daren Gerede Erkaya’nın ardından kardeşi Dilan Gerede Erkaya gündemi sarstı.

New York’ta dünyaya gelen 21 yaşındaki Dilan Gerede Erkaya; Bennu Gerede ve Koray Erkaya çiftinin ikiz çocuklarından birisi. Anne ve babasının soyismini birlikte kullanıyor. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan genç bir süredir ise Türkiye’de.

Sanat Soyunmak İçindir!

Sanatçı ve tasarımcı genç daha önce de sosyal medya üzerinden kendi çıplak pozunu paylaşmıştı.