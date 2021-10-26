Serel Yereli Korsan Taksiye Binerken Yakalandı!

3 yıl önce İngiltere’ye taşınan ve orada müzikle uğraşan Serel Yereli, Nişantaşı’nda görüntülendi. Serel Yereli ailesini ziyaret etmek için iki haftalığına Türkiye’ye geldi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra müzik yapmaya başlayan Yereli, hedefinin hep müzik yapmak olduğunu, Londra’ya da bu sebeple gittiğini belirtti. Yereli, “İngilizce şarkı yazıp, söylüyorum” dedi. Müzik kariyerinde ilerlemeye devam edeceğini belirten Yereli, “Soul müzikle uğraşıyorum, onu seviyorum” dedi. İngiltere’de pandemi döneminin kendisi için güzel geçtiğini söyleyen Serel Yereli, İstanbul’u özlediğini ve sakin bulduğunu belirtti.

“Herkesin düşüncesi kendine”

İngiltere’de paylaştığı pozlarla oldukça gündeme gelen ve pozlarından dolayı bazı insanlar tarafından eleştirilen Yereli, “Olabilir, herkesin düşüncesi kendine. Ben zaten o paylaşımları ondan pozitif enerji alacak insanlara yapıyorum.” dedi.

“Lütfen çekmeyin”

Şarkıcı Serel Yereli, araca binerken korsan taksi kullandığını söyledi ve “Lütfen daha fazla çekmeyin, ayıp olmasın olmasın” dedi.