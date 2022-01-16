48 yaşındaki oyuncu ve sunucu Seray Sever, eşi Eray Sünbül ile ikiz bebek beklediklerini söylemişti. Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 4 aylık hamile olduğunu duyurdu.

2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, Instagram hesabından hamilelik süreci ile ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Ünlü sunucu son olarak eşinin ev halini takipçileriyle paylaşı.

Sever, eşi Eray Sünbül yatakta uzanırken çektiği fotoğrafı “Kocam her fırsatı kullanım benim hamile yastığıma kuruluyor. 5 dakika saç yapmaya gittim yerim kapılmış” notuyla Instagram hikaye bölümünden yayınladı.