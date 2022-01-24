İlyas Salman, Şener Şen ile barışmalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Salman, “Kırk altı yıllık dostum gelmiş” ifadesini kullandı.

“Kırk altı yıllık dostum gelmiş”

Şener Şen, İlyas Salman’ı evinde ziyaret etti. Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram’dan ve Twitter’dan paylaşan Salman, “Kırk altı yıllık dostum gelmiş” diye yazdı.

Salman’ın fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İki usta oyuncu Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam’ın fenomen filmlerinde yer almıştı.