Selin Şekerci ve İbrahim Selim Evleniyor mu?

Önceki akşam Cihangir’de görüntülenen Selin Şekerci ve İbrahim Selim, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Selin Şekerci, evlilik hakkında düşüncelerini soran muhabire, “Biz bilemeyiz öyle şeyleri” cevabını vererek kahkaha attı.

Geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri’nin sosyal medya üzrinden yaptığı, “Yatağımı kimseyle paylaşamam” açıklamasının hatırlatılması üzerine Selin Şekerci, “Bunları İbrahim yokken konuşalım” dedi.

İbrahim Selim’e ise Okan Bayülgen’in sosyal medya fenomenleriyle ilgili olay yaratan, “Hepsi çöp, hepsi zavallı” sözleri hatırlatıldı. Selim, Okan Bayülgen’in ifadeleriyle ilgili, “Okan Bayülgen kimseyi kötülemek istememiştir. Ya da sözlerinde samimi değildir” şeklinde açıklama yaptı.