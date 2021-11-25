Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2022 Grammy Ödülleri’nde en iyi Latin pop albümü kategorisinde aday oldu. Gomez, Grammy Ödülleri’nde aday olduğunu öğrenince mutluluğunu gizleyemedi.

2021 Mart ayında yayınlanan ‘Revelación’ albümüyle ilk kez Grammy Ödülleri’nde aday olan Selena Gomez, heyecanını ve mutluluğunu Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Selena Gomez paylaşımının altına şunları yazdı: “Benimle dalga mı geçiyorsunuz!? Revelación Grammy’ye aday gösterildi. Bu proje birçok sebepten dolayı benim için çok özel ve bu mükemmel ekip yanımda olmasaydı bunu başaramazdım. Her birinize sonsuza kadar minnettarım ve tabi ki fanlarıma da.“