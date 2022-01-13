Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bloomberg HT‘de yayınlanan “Fatih Altaylı ile Bire Bir” programına konuk olan Selçuk Yöntem, “Adnan Ziyagil” karakterine hayat verdiği Aşk-ı Memnu dizisi hakkında şunları söyledi: “Aşk-ı Memnu’yu başka bir yere koyuyorum. 12 yıl oldu hala aynı diriliğini ve etkisini gösteriyor seyircide. 100 ülkede gösterildi ve yurt dışına gidince bunun kaymağını yiyorum. Kostüm eskimemiş, diyalog eskimemiş, çekim, yönetim eskimemiş. Eskiyen bir işi 12 yıl gösteremezsiniz.”

Yöntem‘in yanı sıra Nebahat Çehre, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı efsane dizi Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelmeye devam ediyor. Yılların eskitemediği Aşk-ı Memnu dizisi, final bölümü her yayınlandığında da Twitter‘da gündem listesinde yerini alıyor.