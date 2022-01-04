Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan’dan olay açıklamlar.

Seher Dilovan, dekolte giyen sahne sanatçılarını hedef aldı. Hadise, Gülşen ve Hande Yener gibi isimlerin adını kullanmadan fikirlerini beyan etti.

Seher Dilovan “Eğer bir kadın veya erkek toplumun tepkilerini kaldırabiliyorsa çıplak da çıkabilir sahneye. Bence dekolte giyip bedenini teşhir edenler kendilerini ucuzlatıyor. Gülşen’in kıyafeti dekoltenin ötesinde teşhirdir” ifadesini kullanarak cümlelerine şu şekilde devam etti. Seher Dilovan, ‘’Çok eski yıllarda bu tip mayoyla çıkan solistler vardı. Bizden önce sahne alırlardı. Onların sesi yoktu sadece görüntüleri vardı. Dolayısıyla yıllardan beri tanıdığımız sanatçıların bu görüntülere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sesleri var, şarkıları-besteleri var. Üreten kadınlar. Bu görüntü bence dekolte ötesi bir teşhirdir. Uygun görüyorlarsa, altından kalkabileceklerse çıplak da çıkabilirler. Şahsen kimse hedefim değil. Bu kadar üreten, yıllardır tanınan insanlar kendilerini neden ucuz göstermeye çalışıyor.” Dedi.

Seher Dilovan’ın bu eleştirisinden sonra Hadise, Gülşen ve Hande Yener’den karşı bir açıklama gelmedi.