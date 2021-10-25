25-31 Ekim-Savaşmaktan Korkmayın

Haftaya Ay İkizler burcunda ilerlerken giriş yapıyoruz ve iletişim ön planda olmaya devam ediyor. Dürüst olmaya dikkat etmemiz gereken günler devam ediyor, aksi taktirde yalanlarınız sizi utandıracak durumların içerisinde bulundurabilir. Melankoliden, hayali beklentilerden uzak durmak ve gerçekçi olmak bu haftayı kurtaracaktır. Gerçekçi olmak ve gerçeklerden kaçmamak bu haftaki amacımız olmalı ki ileride üzülmeyelim. Özellikle Yay ve Balık burçları/ Yükselen burçları göz göre göre kendinizi ateşe atmayın. Bununlar birlikte yatırım yapmak için doğru bir haftada değiliz hatta dolandırılma ihtimalimiz çok yüksek. Gereksiz masraflardan kaçınarak bu haftayı başarılı bir şekilde atlatabiliriz.

İletişimle ilgili konulara yönelmek, fazlalıklardan kurtulmak, detoks-spor yapmak için bu haftayı değerlendirebiliriz. Eğitim alanında emeklerimizin karşılığını almaya başlıyoruz.

Yazı Berfin Atbaş