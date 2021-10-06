Şarkıları, tarzı ve özel hayatıyla Halsey

Müzik dünyasının ses getiren isimlerinden Halsey, şarkıları, tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yazı Onur Özcan

Şarkılarıyla Billboard Hot 100 gibi önemli listeleri altüst eden 26 yaşındaki genç müzisyen kısa sürede sağlam bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şu an milyonların tanıdığı Halsey isminin hikayesi ise ünlü yıldızın kendine yeni bir sahne ismi ararken gerçek ismi Ashley’in harflerinde yaptığı küçük değişikliklere dayanıyor. Halsey henüz 17 yaşındayken, Tumblr ve YouTube’da yaptığı paylaşımlar, yayınladığı cover’lar ve kendi besteleriyle birlikte günden güne dikkat çekmeye başladı. Özgün tavrı, kadınlar ve dünyamızla ilgili sergilediği aktivist kimliği yalnızca şarkı söyleyen güzel bir kadından çok daha fazlası olduğunun işaretlerini verdi. Sadece şarkılarıyla fark edilmek istediği için çok sevilen mavi saçlarını kazıtması herkesi şaşırttı.

Her şerde bir hayır misali

Bipolar bozukluk teşhisi konan ve yaşadığı zor anları şarkılarına yansıtan, sanatıyla adeta nefes alan Halsey, 2020 yılında yayınladığı “Manic” albümüyle diskografisinin en kült şarkılarına imza atmış oldu. Özellikle Victoria’s Secret podyumunda da seslendirdiği “Without Me” müzik dünyasını kasıp kavurdu. Geçen ağustos ayında yayınlanan “If I Can’t Have Love, I Want Power” adlı albümünün heyecanını yaşayan ünlü yıldız şaşırtıcı bir hamleyle albümünü aynı ismi verdiği sürpriz bir filmle taçlandırıyor. Hamilelik ve doğum teması üzerinden ilerleyen filmin fragmanında Halsey’in önceki albümlerine ve iç dünyasına ait birçok göndermede bulunuluyor. Film ve 13 şarkıdan oluşan albüm Halsey hayranlarını büyük bir heyecana sürükledi diyebiliriz.

Şeffaf hayat

Halsey dinleyicileriyle arasında duvarlar olmadan yaşayan yıldızlardan biri oldu. Aşkları, ayrılıkları özel hayatında olanları hiçbir zaman saklamaya ya da hiç olmamış gibi davranmaya çalışmadı. G-Eazy ile sürdürdüğü çalkantılı ilişki ve ayrılık sonrası magazin dünyasını heyecanlandıran bir haberle karşımıza çıktı. Önce İstanbul’a gelmesi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Sonra ise yeni sevgilisi Alev Aydın’la olan ilişkisini takipçilerine duyurdu. Genç şarkıcı hayatının en kötü deneyimlerinden birini 2016 yılında sahnedeyken yaşamıştı. Şarkı söylerken birden hissettiği acı ağrı ve beraberinde düşük yapması onun için büyük bir travmaydı. İnişlerin ve çıkışların olduğu hayat yolculuğunda bunu ona unutturacak en güzel şey ise Alev Aydın’la sürdürdüğü mutlu ilişki ve bu ilişkinin meyvesi olarak kucağına aldığı oğlu Ender oldu.